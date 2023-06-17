В Минцифры допустили запрет параллельного импорта смартфонов Samsung

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung, рассказал на полях ПМЭФ глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом пишет «Интерфакс».

Шадаев пояснил, что в настоящее время ведомство обсуждает с представителями Минпромторга запрет на ввоз в рамках параллельного импорта различных мобильных устройств брендов Samsung и LG.

Министр пояснил, что на российском рынке представлены устройства из Китая, которые по характеристикам не уступают гаджетам этих брендов.

Инициатива по сокращению параллельного импорта мобильных устройств не касается iPhone, уточнил Шадаев.

Кроме того, заметил глава ведомства, не исключается запрет на параллельный импорт такого «тяжелого» компьютерного оборудования, как сервера и СХД из недружественных стран.

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет тех устройств, эффективные конкурентные аналоги которых производят отечественные производственные площадки, а также промышленность дружественных государств, резюмировал Шадаев.