Ученые узнали, как через 80 лет будет выглядеть сотрудник на удаленке

Британские ученые провели исследование и выяснили, как будет выглядеть работник на удаленке в будущем. Специалисты считают, что у работающих из дома людей к 2100 году будут похожие на когти пальцы и темные опухшие глаза.

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Эксперты задались целью создать прототип сотрудника на «дистанционке» в будущем после ознакомления с похожим исследованием, которое провели специалисты Университета Лидса. В нем говорилось, что у трети британцев, которые трудятся из дома, в квартире нет специального рабочего места.

«Мы работали с экспертами в области здравоохранения, для того чтобы показать, как может выглядеть удаленный работник будущего», – говорится в статье.

Furniture At Work

Получившийся прототип они назвали Анной. Эксперты наделили ее сгорбленной спиной и приподнятыми плечами. Так на ее внешности сказалась работа из постели. Из-за постоянного зрительного контакта с монитором образец имеет красные опухшие глаза. При этом ученые уверены, что пальцы на руках удаленщика в будущем не будут разгибаться до конца и будут напоминать когти. Это связано с формой компьютерной мыши. Помимо этого, Анна набрала лишний вес и имеет слабый иммунитет из-за депрессии и недостатка свежего воздуха.

Эксперты в области здравоохранения призвали людей, работающих удаленно, принимать все необходимые меры, чтобы не подорвать здоровье. В частности, очень важно делать регулярные перерывы, для того чтобы двигаться и делать специальные упражнения для опорно-двигательного аппарата, пишет The Daily Mail.