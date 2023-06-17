В Китае запустили первый ториевый ядерный реактор

Китайское агентство по надзору за ядерной безопасностью выдало разрешение на эксплуатацию первого в стране ториевого реактора. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что двухмегаваттный реактор АЭС на расплавленной соли тория расположен на территории пустыни Гоби — в городе Увэй провинции Ганьсу. Реактор эксплуатируется Шанхайским институтом прикладной физики Китайской академии наук.

Разрешение, выданное 7 июня властями КНР, позволяет Шанхайскому институту эксплуатировать реактор в течение 10 лет. По подсчетам SCMP, запасов тория в Китае хватит на 20 тыс. лет снабжения страны электричеством и теплом.

Решение о строительстве объекта на территории пустыни связано с главной особенностью ториевых реакторов — для охлаждения не нужна вода. Теплоноситель — расплав солей — и доставляет топливо в зону реактора, и выводит отработанное топливо из активной зоны.

Согласно информации издания, в случае аварии ториевый реактор лишь остынет, без взрывов и разброса радиоактивных веществ. Солевой раствор нагревается примерно до 450 °C и постепенно продвигается по тепловому контуру, отдавая тепло воде, которая превращается в пар и вращает турбину. При этом вода никак не контактирует с радиоактивными веществами.