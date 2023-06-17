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Калифорнийские ученые: квантовые компьютеры обретут практическую пользу раньше, чем ожидалось

Прежде считалось, что квантовые компьютеры длительное время будут оставаться научной «экзотикой». Сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, которые создают подобные технологии, считают, что сделают свои детища практичными раньше, чем ожидалось.

Ученые: квантовые компьютеры обретут практическую пользу раньше, чем ожидалось
© FBM.ru

Как говорится в материале журнала NATURE, будущее удается приблизить, в основном, при помощи активного внедрения новых квантовых алгоритмов. Даже сегодня, по данным инженеров IBM, мир может ощутить результаты точности в диапазоне более 100 кубитов.

Эксперты заявляют, что абсолютно безошибочный квантовый компьютер станет реальностью благодаря разработке логического кубита из 1000 физических кубитов, а расчеты в этой реальности обретут безошибочность.

В настоящее время исследователи уже воочию наблюдают, как квантовые компьютеры идеально моделируют физические алгоритмы природы, превосходя топовые классические подходы.

Это открытие способствует высочайшей производительности квантовых компьютеров уже в реальных условиях. Что предоставляет возможность практического использования таких технологий в разных областях.

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