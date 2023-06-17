«Выйти из состояния ребенка»: психолог объяснила, почему некоторые люди постоянно обижаются

Порой кажется, что современный мир — это мир взаимных обид. Все обижаются на всех, и непонятно, что с этим делать. О природе обидчивости и о том, как ее преодолеть, «Вечерней Москве» рассказала психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова.

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По ее словам, обида — это детское чувство. Когда человек находится в состоянии ребенка, ему выгодно обидится, чтобы не брать на себя ответственность, не заниматься улучшением ситуации. Дети обижаются — взрослые решают проблемы.

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— «Если я на него обижаюсь, то кто из нас плохой? Конечно, он — не я». Так человек, благодаря обиде, повышает свою самооценку на фоне другого. По сути, обидчик обслуживает обидевшегося в том, чтобы он стал лучше о себе думать, — объясняет собеседница «ВМ».

При этом поведение обидевшегося нацелено на получение некоего удовлетворения — на то, что обидчик «приползет» к нему с извинениями. Тогда первый почувствует себя победителем.

— Долгожданное «прости меня, пожалуйста, я больше так не буду» делает человека довольным и по-своему счастливым, — говорит Василькова. — Чтобы чаще быть победителем, надо чаще обижаться, чтобы было кого прощать. Прощение — это высокомерие, чтобы прощать, придется сначала обвинить.

Таким образом, положение обидевшегося ставит его над конфликтом: он, подобно судье, сам решает, кого прощать, а кого нет. По словам психолога, многим людям просто нравится быть выше, поэтому они, возможно, не перестанут обижаться.

Кроме того, как отметила собеседница «ВМ», обида может быть формой мести:

— «Раз ты меня обидел, я имею право не делать». Например, не заниматься сексом с мужем, так как он обидел. Или не делать быстро и качественно свою работу, так как начальник грубо разговаривал, и я на него обиделся.

При этом важно понимать, что обида — часто синоним боли.

Психолог советует помнить, что, когда человек говорит «мне обидно», он на самом деле говорит «мне больно». А чтобы взрослому человеку преодолеть обидчивость, ему нужно перейти в состояние взрослого.