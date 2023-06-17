Запуск корабля Crew Dragon наметили на середину августа

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов, намечен на середину августа. Об этом говорится в заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), опубликованном в пятницу на сайте ведомства.

Как отмечается в заявлении, "космонавт Роскосмоса Константин Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса". Вместе с Борисовым в экипаж миссии Crew-7 войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Запуск корабля Crew Dragon под названием Endurance ("Выносливость") с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на середину августа.

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Ранее в Роскосмосе заявили, что космонавты Борисов и Александр Гребенкин отправятся на МКС на американских кораблях Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов. Как уточнили в Роскосмосе, Борисов будет включен в экипаж Crew-7, который полетит во второй половине 2023 года, а Гребенкин - в экипаж Crew-8 в первой половине 2024 года.

В октябре прошлого года Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на корабле компании SpaceX в составе экипажа миссии Crew-5, в марте текущего года она вернулась на Землю. Космонавт Андрей Федяев отправился на МКС на корабле Crew Dragon в начале марта и сейчас несет вахту на орбитальной станции.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Позднее программа перекрестных полетов была расширена на одну миссию.