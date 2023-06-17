В Минпромторге ответили на вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе Apple — ФСБ уже сделала. Поэтому это, скорее, вопрос с точки зрения возможности использования в тех или иных сферах деятельности, которые находятся в зоне ответственности регулятора — ФСБ», — сказал Шпак, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли исключение iPhone из перечня товаров параллельного импорта из-за уязвимости iOS.