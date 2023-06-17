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В Минпромторге ответили на вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта

Исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается. Об этом заявил замглавы Минпромторга России Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

В Минпромторге ответили на вопрос об исключении iPhone из параллельного импорта
© Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

«Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS — операционной системе AppleФСБ уже сделала. Поэтому это, скорее, вопрос с точки зрения возможности использования в тех или иных сферах деятельности, которые находятся в зоне ответственности регулятора — ФСБ», — сказал Шпак, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли исключение iPhone из перечня товаров параллельного импорта из-за уязвимости iOS.

При этом замминистра подчеркнул, что Минпромторг намерен исключать из перечня технику, выпуск которой осваивают российские производители, в случае, если это не вредит рынку.

Ранее ФСБ обвинила Apple в слежке за россиянами с помощью iPhone. В сообщении ведомства говорится, что выявлена разведывательная акция американских спецслужб, в которой были задействованы несколько тысяч телефонных аппаратов.

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