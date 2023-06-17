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В Минпромторге заявили, что исключение iPhone из параллельного импорта не обсуждается

Исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается, при этом стоит вопрос использования техники бренда в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Минпромторге исключили отказ от параллельного импорта iPhone
© ТАСС

"Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS - операционной системе Apple - ФСБ уже сделала. Поэтому это, скорее, вопрос с точки зрения возможности использования в тех или иных сферах деятельности, которые находятся в зоне ответственности регулятора - Федеральной службы безопасности", - пояснил Шпак, отвечая на вопрос, рассматривается ли исключение iPhone из перечня из-за уязвимости iOS.

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При этом он подчеркнул, что министерство намерено исключать из перечня технику, выпуск которой осваивают российские производители, в случае, если это не вредит рынку.

В ФСБ России заявляли о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.

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