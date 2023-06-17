В Минпромторге исключили отказ от параллельного импорта iPhone

Исключение iPhone из перечня товаров для параллельного импорта из-за атак шпионской программой пока не обсуждается, при этом стоит вопрос использования техники бренда в сферах, которые находятся в зоне ответственности Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом ТАСС рассказал замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Наличие тех или иных шпионских приложений больше касается регуляторики в части того или иного функционального использования этих изделий. Соответствующие разъяснения на тему этих закладок в iOS - операционной системе Apple - ФСБ уже сделала. Поэтому это, скорее, вопрос с точки зрения возможности использования в тех или иных сферах деятельности, которые находятся в зоне ответственности регулятора - Федеральной службы безопасности", - пояснил Шпак, отвечая на вопрос, рассматривается ли исключение iPhone из перечня из-за уязвимости iOS.

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При этом он подчеркнул, что министерство намерено исключать из перечня технику, выпуск которой осваивают российские производители, в случае, если это не вредит рынку.

В ФСБ России заявляли о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.