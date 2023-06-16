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Ученый рассказал, как изменилась смертность от COVID-19

Смертность от новой коронавирусной инфекции постепенно снижается от штамма к штамму, и сейчас она составляет 0,3-0,35 процента. Об этом сказал в пресс-центре «Парламентской газеты» 16 июня главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альштейн.

Ученый рассказал, как изменилась смертность от COVID-19
© globallookpress.com

Если при первом, «уханьском» коронавирусе летальность была 5-10 процентов, а при «Дельте» — 1,5 процента, то при «Омикроне» она составила 0,3-0,35 процента, сказал ученый.

Он отметил, что при этом заболеваемость штаммом «Омикрон» была выше, чем предыдущими штаммами заболевания.

«Заболели 400 миллионов человек», — отметил профессор.

Осенью, считает ученый, может быть подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, но он будет незначительным.

Полный текст статьи будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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