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Космонавты на МКС завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили подготовку скафандров "Орлан-МКС" к внекорабельной деятельности, запланированной на 22 июня, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

Космонавты на МКС завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос
© globallookpress.com

По его словам, все сменные элементы установлены на места, аккумуляторы заряжены.

"На следующей неделе будет подготовлено навесное оборудование", - добавил он.

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня, работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Во время внекорабельной деятельности они улучшат работу системы высокоскоростной передачи данных.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.

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