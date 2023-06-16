Космонавты на МКС завершили подготовку скафандров к выходу в открытый космос

По его словам, все сменные элементы установлены на места, аккумуляторы заряжены.

Следующий выход в открытый космос по российской программе запланирован на 22 июня, работы выполнят космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев . Во время внекорабельной деятельности они улучшат работу системы высокоскоростной передачи данных.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Первым специальным корреспондентом агентства стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.