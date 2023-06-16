Смартфон Vivo X90S обогнал самый мощный iPad Pro по производительности

Новый смартфон Vivo X90S обогнал в производительности мощный iPad Pro с чипом M2. Об этом сообщает Mobiltelefon.

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Сравнение производительности проводилось в бенчмарке AnTuTu. Источник сообщает, что новинка от Vivo набрала более 1,6 миллиона баллов, обогнав самый мощный iPad Pro с чипом M2, который набрал только 1,4 миллиона.

Vivo X90S – усовершенствованная версия флагманского X90. Новая модель получила чипсет MediaTek Dimensity 9200+, а также экран с частотой обновления 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ внутренней. Ожидается, что подробный анонс нового смартфона состоится до конца июня.