$83.65-0.3191.63+0.67

Максут Шадаев представил ключевые направления развития искусственного интеллекта в России

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минцифры представил ключевые направления развития ИИ. Он выделил пять приоритетов, которые будут способствовать его развитию.

Максут Шадаев представил ключевые направления развития ИИ в России
© Российская Газета

Упрощение государственных услуг. Шадаев отметил, что взаимодействие с государством должно проходить через понятный интерфейс, который позволит гражданам получать простые ответы на свои вопросы, не вникая в сложные регламенты. Портал Госуслуг должен стать универсальным инструментом с одной поисковой строкой или одним интерфейсом.

Использование ИИ для надзора и контроля. По мнению министра, ИИ может помогать оценивать риски и упрощать принятие решений, определяя, где действительно нужна проверка. Он привел пример успешной реализации этого функционала налоговой службой, где сложная модель оценки рисков показывает наиболее проблемные компании.

Шадаев также отметил, что с помощью технологий ИИ можно получить второе мнение, касающееся распределения бюджета. Так искусственный интеллект может помочь определить наиболее эффективные меры социальной поддержки.

Четвертый приоритет - использование ИИ для пространственного планирования. С помощью ИИ-технологий можно оперативно решать вопросы, связанные с пространственным планированием, например выбирать места для строительства школ и дорог.

По мнению Шадаева, пятым приоритетом должно стать создание обезличенных датасетов для обучения ИИ. Глава Минцифры отметил, что ожидается принятие закона, который обяжет бизнес и государство формировать такие датасеты. Закон будет регулировать методику обезличивания данных, чтобы исключить любую угрозу утечек персональных данных граждан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители