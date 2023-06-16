Максут Шадаев представил ключевые направления развития ИИ в России

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минцифры представил ключевые направления развития ИИ. Он выделил пять приоритетов, которые будут способствовать его развитию.

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Упрощение государственных услуг. Шадаев отметил, что взаимодействие с государством должно проходить через понятный интерфейс, который позволит гражданам получать простые ответы на свои вопросы, не вникая в сложные регламенты. Портал Госуслуг должен стать универсальным инструментом с одной поисковой строкой или одним интерфейсом.

Использование ИИ для надзора и контроля. По мнению министра, ИИ может помогать оценивать риски и упрощать принятие решений, определяя, где действительно нужна проверка. Он привел пример успешной реализации этого функционала налоговой службой, где сложная модель оценки рисков показывает наиболее проблемные компании.

Шадаев также отметил, что с помощью технологий ИИ можно получить второе мнение, касающееся распределения бюджета. Так искусственный интеллект может помочь определить наиболее эффективные меры социальной поддержки.

Четвертый приоритет - использование ИИ для пространственного планирования. С помощью ИИ-технологий можно оперативно решать вопросы, связанные с пространственным планированием, например выбирать места для строительства школ и дорог.