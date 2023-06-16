В Роскосмосе рассказали о подготовке к старту "Луны-25"

Подготовка к запуску "Луны-25" - первой в истории современной России миссии к естественному спутнику Земли - идет штатно. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Подготовка к старту идет планово. Нам действительно пришлось отложить старт <…> Дальше, к сожалению, откладывать нельзя: пусковые окна так уж устроены", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Борисова, космический аппарат уже готовится к доставке на космодром Восточный.

О миссии "Луна-25"

Первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли, должна стать автоматическая станция "Луна-25". Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.