Ученые выяснили, где живут женщины с самой большой грудью

Немецкие учёные определили, что женщины с самой большой грудью живут в Норвегии – их средний размер груди составляет C-D. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Worlddata.info.

На втором месте в этом списке следует Люксембург, а замыкает тройку лидеров Исландия. Гражданки России заняли в этом рейтинге 11-е место. При этом исследование показало, что женщины с самой маленькой грудью живут во Вьетнаме – их средние показатели равны самому маленькому размеру АА.

Исследование проводилось на основе десятков опросов из более чем 80 стран. Учёные также использовали данные о размере чашки бюстгальтера, а также учитывали средний индекс массы тела женщин по стране.

Учётные также обнаружили, что средний размер женской груди в стране оказался связан со средними доходами её граждан. Как считают исследователи, это связано с тем, что женщины из небогатых стран склонны экономить на бюстгальтерах. «Наиболее распространенная причина этого заключается в том, что женщины часто носят бюстгальтер слишком маленького размера. Это связано с финансовыми причинами, особенно в более бедных странах. В более развитых странах женщины чаще пользуются услугами специализированных магазинов, что приводит к правильному выбору размеров белья», – сказано в исследовании.