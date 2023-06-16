В России испытали новый скафандр для работы на Луне

Макет нового российского скафандра для работы на лунной поверхности испытал командир отряда космонавтов Олег Кононенко, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Макет испытали в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, Кононенко оценил его на подвижность, удобство при ходьбе, прыжках, приседаниях, подъемах и спусках, говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Космонавт пояснил, что проверил типовые операции: стыковал электрические разъемы, пытался ходить, исполнял все то, что будет делаться на поверхности Луны.

Кононенко отметил, что впечатления от костюма у него сложились «самые положительные», и он испытывает гордость за то, что принимает участие в таком эксперименте.