Ученые рассказали, где живут женщины с самой большой грудью

Ученые из Германии выяснили, что женщины из Норвегии обладают самой большой грудь в мире, в среднем имея размер груди от C до D, в то время как женщины из Вьетнама в среднем имеют самый маленький размер АА.

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Результаты исследования представлены на сайте Worlddata.info.

Женщины из Норвегии заняли первое место в рейтинге, из Люксембурга — второе, а из Исландии — третье. Американки и британки заняли четвертое и пятое место в общем зачете со средним размером груди C. Женщины из Вьетнама имели самый маленький размер груди — на уровне AA.

Россиянки заняли 11-е место.

Ученые проанализировали десятки опросов из более чем 80 стран. Они использовали данные о размере чашки бюстгальтера, а также учли средний индекс массы тела женщин по стране — показатель, зависящий от роста и веса человека.

В странах, где женщины имели более высокий ИМТ, они также имели более большую грудь. Кроме того, размер груди оказался напрямую связан со средними доходами граждан.

Ученые считают, что это связано с тем, что женщины из бедных стран менее склонны вкладывать средства в бюстгальтер, который им подходит.

"Наиболее распространенная причина этого заключается в том, что женщины часто носят бюстгальтер слишком маленького размера. Это связано с финансовыми причинами, особенно в более бедных странах. В более развитых странах женщины чаще пользуются услугами специализированных магазинов, что приводит к правильному выбору размеров белья", — объяснили ученые.