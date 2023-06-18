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Gizchina: Poco F5 Pro стал лучшим смартфоном июня стоимостью до $500

Редакция портала Gizchina составила рейтинг лучших смартфонов июня, стоимость которых не превышает $500 (около 41,8 тыс. руб.).

Новинка Xiaomi возглавила рейтинг лучших смартфонов в своей ценовой категории
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Первое место топа досталось новому Poco F5 Pro на базе флагманского чипа Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон может похвастаться наличием AMOLED-экрана на 6,67 дюйма с частотой 120 Гц и 2K-разрешением. В устройстве используется три камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Аккумулятор емкостью 5160 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт и беспроводную на 30 Вт.

За ним следует Realme GT Neo5 — китайская версия смартфона GT3, доступного на глобальном рынке. Субфлагман выделяется необычным дизайном, большим 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 144 Гц и чипом Snapdragon 8+ Gen 1. Камера представлена основным датчиком с разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольной камерой на 8 Мп и микроскопом на 2 Мп. GT Neo5 доступен в двух версиях — с аккумулятором на 5000 мАч и зарядкой на 150 Вт, а также с батареей на 4600 мАч и рекордной зарядкой мощностью 240 Вт.

Третье место закрепилось за смартфоном Xiaomi Civi 3, который предлагает необычный дизайн с вырезом под двойную фронтальную камеру, чип MediaTek Dimensity 8200 Ultra и 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Основная камера на 50 Мп дополнена 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 2 Мп. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт.

На четвертое и пятое места поместили Poco F5 на базе Snapdragon 7+ Gen 2 и iQOO Neo8 с чипом Snapdragon 8 + Gen 1 соответственно.

Ранее сообщалось, что портал Gizchina признал Redmi Note 12 Turbo лучшим среднебюджетным смартфоном июня.

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