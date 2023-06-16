Эксперт рассказал, какие эксперты востребованы в эпоху искусственного интеллекта

"Для того, чтобы быть востребованным специалистом в эпоху ИИ, фокус лучше делать на компетенциях и узконаправленных навыках, которым можно быстро переучиться. Подход, что "я буду работать 10-15 лет экономистом", уже не актуален. В ближайшей перспективе потребность в узкопрофильных кандидатах с высоким уровнем hard skills будет расти", - сказал он.