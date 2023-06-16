$83.65-0.3191.63+0.67

Hi-Tech Mail.Ru: нейросеть показала инвалидную коляску Apple за 400 тысяч рублей

Пользователи сети с помощью нейросети Midjourney стали фантазировать на тему будущих презентаций Apple, на которых компания могла бы представить собственный электромобиль или даже инвалидную коляску. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Пользователи сети провели шуточную презентацию Apple с необычными анонсами
© globallookpress.com

Так, возможная коляска Apple Wheel Chair могла бы продаваться за $5 тыс. (около 418 тыс. руб.). При этом характеристики средства передвижения не указываются, как и в случае с другими "новинками".

Midjourney

Среди прочего нейросеть представила, как могли бы выглядеть электромобиль Apple Car за $120 тыс. (около 10 млн руб.) и холодильник Apple Fridge за $600 (около 50 тыс. руб.). Некоторые энтузиасты попросили нейросеть продемонстрировать мухобойку от Apple за $100 (около 8,3 тыс. руб.), собачью будку за $1,2 тыс. (около 100 тыс. руб.), несколько вариаций газонокосилок и даже машину времени за $36 тыс. (около 3 млн руб.).

В комментариях к публикациям пользователи положительно встретили шуточные презентации, проиллюстрированные Midjourney. Ранее сообщалось, что Apple запатентовала устойчивую к царапинам крышку для iPhone.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители