Пользователи сети провели шуточную презентацию Apple с необычными анонсами

Пользователи сети с помощью нейросети Midjourney стали фантазировать на тему будущих презентаций Apple, на которых компания могла бы представить собственный электромобиль или даже инвалидную коляску. На это обратил внимание портал Hi-Tech Mail.Ru.

Так, возможная коляска Apple Wheel Chair могла бы продаваться за $5 тыс. (около 418 тыс. руб.). При этом характеристики средства передвижения не указываются, как и в случае с другими "новинками".

Midjourney

Среди прочего нейросеть представила, как могли бы выглядеть электромобиль Apple Car за $120 тыс. (около 10 млн руб.) и холодильник Apple Fridge за $600 (около 50 тыс. руб.). Некоторые энтузиасты попросили нейросеть продемонстрировать мухобойку от Apple за $100 (около 8,3 тыс. руб.), собачью будку за $1,2 тыс. (около 100 тыс. руб.), несколько вариаций газонокосилок и даже машину времени за $36 тыс. (около 3 млн руб.).