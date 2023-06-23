6 самых интересных фактов о человеческом скелете

Человеческое тело таит в себе много загадок и необычных открытий, и скелет — безусловно один из самых любопытных его механизмов. Портал Healthline поделился интересными фактами о человеческом скелете.

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Человеческий скелет состоит из сотен костей

Если точнее, то из 206, причем 106 из них приходятся на руки и ноги. Каждая играет важную роль в корректном функционировании человеческого тела. Даже если всего одна кость сломается, то кости вокруг нее не смогут правильно выполнять свои задачи. Скелеты новорожденных детей имеют 300 костей, но по мере взросления они сращиваются.

Скелет содержит в себе два типа костей

Многие люди представляют кости как твердый, плотный материал, но подобные кости представляют собой лишь один из двух типов — они называются кортикальными и выполняют роль «несущих конструкций». Помимо них в состав скелета входят и мягкие губчатые кости, которые часто находятся внутри более крупных твердых костей — например, в тазобедренной кости, ребрах и черепе.

Самая маленькая человеческая кость — слуховая

Слуховая косточка, находящаяся во внутреннем ухе, является самой маленькой в человеческом скелете. Иногда ее также называют стремечком из-за характерной формы, и она выполняет именно ту функцию, о которой вы думаете — а именно, помогает расшифровывать звуки, которые мы слышим, в сигналы для мозга.

Самая длинная человеческая кость — в ноге

Бедренная кость, находящаяся между бедренным и коленным суставом, не только самая длинная в человеческом теле, но еще и самая прочная. Сами подумайте: именно бедра выдерживают на себе груз наших тел каждый день вплоть до самой смерти.

Скелет — это редкое явление

Люди входят в позвоночный подтип хордовых животных: это означает, что наши кости покрыты системой мягких тканей и кожи. Позвоночные составляют всего 10% от всех животных на планете, но при этом занимают доминирующее положение на земле и в воздухе. Остальные 90% — беспозвоночные.

Кости прочны, но зубы все-таки прочнее