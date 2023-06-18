Российская компания поуправляет «Стерхом» из космоса

По его словам, для эксперимента его компания запустит за линию Кармана, считающуюся условной границей между атмосферой и космосом, суборбитальную ракету, которая будет оснащена оборудованием для взаимодействия с летательным беспилотником «Стерх». «Как раз он способен летать до 100 минут на расстоянии до 15 километров. Полезная нагрузка у него порядка 4 килограмм», — сказал Мансуров.