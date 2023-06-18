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WABetaInfo: мессенджер WhatsApp получит поддержку VR-гарнитур

Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер поддержку авторизации через VR-гарнитуры компании Meta. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WhatsApp заработает в виртуальной реальности
© Газета.Ru

Согласно источнику, в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.6 было обнаружено упоминание привязки уже существующей учетной записи мессенджера к гарнитуре Meta Quest в режиме компаньона.

Однако на данный момент нововведение все еще находится в разработке и удостовериться в этом у энтузиастов не получилось. По этой причине неизвестно, как будет осуществляться соединение между WhatsApp и гарнитурой виртуальной реальности. Также не разглашается и список совместимых гарнитур с VR-режимом мессенджера.

Предполагается, что нововведение заработает в тестовом режиме в ближайшее время. В прошлом разработчики WhatsApp добавили возможность подключения к мессенджеру через умные очки Ray-Ban Stories, с помощью которых пользователи смогли совершать голосовые звонки, отправлять и прослушивать сообщения.

Ранее сообщалось, что WhatsApp разрешит использовать несколько аккаунтов на одном устройстве.

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