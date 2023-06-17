Маск объяснил решение отдать слишком большие деньги за Twitter

Генеральный директор Tesla и основатель Space X Илон Маск признал, что купил социальную сеть Twitter по завышенной цене, и объяснил, что пошел на дорогостояющую сделку из-за желания изменить вектор развития компании. Его цитирует Business Insider.

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Предпринимателя беспокоило, что соцсеть движется в «негативном направлении» и оказывает плохое влияние на цивилизацию, «разъедая общество».

«А все, что подрывает цивилизацию, думаю, нехорошо», — заключил бизнесмен.

Маск подчеркнул, что с момента приобретения им соцсети она была «существенно очищена». Команде удалось избавиться от 90 процентов ботов, мошенников и различных плохих вещей, которые происходили внутри сети. Шокирующим моментом для миллиардера стало наличие большого числа материалов об эксплуатации детей в Twitter, 95 процентов которых было ликвидировано.