В ЦПК прошли испытания макета российского лунного скафандра

"Проверялась его (скафандра) подвижность и работоспособность. Я выполнял типовые операции: стыковал электрические разъемы, натягивал лееры, пытался ходить - все то, что будет делаться на поверхности Луны. Впечатления самые положительные. Я испытываю радость и гордость, что принимаю участие в таком эксперименте. Скафандр достаточно просторный, подшипники установлены таким образом, что увеличена подвижность рук, расширена рабочая поверхность и досягаемость. Объем гермошлема такой, что я могу спокойно вращать головой и смотреть в разные стороны", - сказал Кононенко, слова которого привели в Роскосмосе.