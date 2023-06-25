Оружие космонавтов: что берут с собой в космос и зачем

Оружие космонавтов: что советские и американские космонавты брали с собой в космос
Международные договоры запрещают мировым державам размещать на орбите Земли оружие массового поражения… Но это не значит, что человечество никогда не вывозило оружие за пределы нашей планеты. Напротив, практически все астронавты и космонавты так или иначе были вооружены. Портал Gizmodo рассказал о самых интересных образцах оружия для покорителей космоса.
Первый орбитальный аварийный нож
Нож Model 17 Astro производства Randall Made Knives входил в комплект снаряжения астронавтов программы «Меркурий». Он представлял собой нож с фиксированным клинком, большой гардой и 5,5-дюймовым лезвием, которое было достаточно прочным, чтобы, при необходимости, вскрыть люк посадочной капсулы. Помимо этого, полая рукоять ножа предназначалась для хранения предметов первой необходимости — если вдруг астронавты приземлятся на советской территории.
Нож астронавта М-1
Позднее NASA заказала разработку нового ножа для астронавтов — M-1 от W.R. Case & Sons Cutlery Co., который вошел в комплект снаряжения экипажа программы «Джемини» и «Аполлон». 17-дюймовый клинок с легкой полипропиленовой рукоятью и зубьями на тыльной стороне лезвия; его основание было затупленным специально для взлома люков. Капсулы обеих программ должны были приземлиться в океане в районе экватора, и М-1 создавался для выживания в джунглях на случай, если астронавты приземлятся не в назначенном месте.
ТП-82
ТП-82 был разработан специально для космонавтов советской программы «Союз» в качестве средства самозащиты если экипаж приземлится на Землю в глуши — например, в Сибири, где космонавтам пришлось бы защищаться от медведей. ТП-82 имеет сразу три ствола: один для картриджей, второй для дроби, третий для запуска сигнальных ракет. А убираемый приклад оружия также мог использоваться как мачете. Примечательно, что инициатором разработки ТП-82 был космонавт Алексей Леонов, который по своему опыту знал, что в дикой природе нужно быть готовым ко всему.
Советские лазерные пистолеты
Нет, это не шутка. В 1980-х советские инженеры действительно разработали лазерные пистолеты для космонавтов. Футуристическое оружие использовало пиротехническую амуницию, которая предназначалась для отключения оптических сенсоров вражеских аппаратов и спутников. По слухам, лазерные лучи были настолько мощными, что могли проплавить дыру в смотровом щитке шлема и ослепить человека на расстоянии примерно 20 метров.
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