В США представили «самый тихий в мире» двигатель для электросамолетов

Стартап Whisper Aero показал макет своей авиационной электрической силовой установки Whisper Jet, которая, как утверждается, «на 20 процентов эффективнее и в сто раз тише» аналогов. Об этом сообщает New Atlas.

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Стартап из Теннесси представил свою силовую установку на авиационном форуме Американского института аэронавтики и астронавтики.

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Разрабатываемые Whisper Jet двигатели предназначены для дронов, самолетов и, возможно, eVTOL - электросамолетов вертикального взлета и посадки.

eVTOL и дроны-доставщики «обещают сделать самолеты ближе к городской повседневной жизни, чем когда-либо прежде». Большинство людей находят нынешние дроны раздражающе громкими и не хотят, чтобы они ежедневно жужжали над головой, поэтому Whisper привлекла около 40 миллионов долларов и получила несколько военных грантов на разработку самых тихих в мире электрический двигателей, отмечает New Atlas.

Внутри силовой установки Whisper находится «двигательный диск», который представляет собой вентилятор с необычно большим количеством прочных жестких лопастей, соединенных по внешней окружности кожухом для дополнительной прочности. Этот диск имеет небольшой диаметр, чтобы поддерживать низкую скорость вращения кончика лопасти.

Как объяснили в Whisper, большое количество лопастей увеличивает «частоту их прохождения» на уровне выше 16 тысяч герц и, таким образом, выходит за пределы диапазона человеческого слуха. При этом частота не настолько высока, чтобы напугать собак, заверяют в компании.

Гендиректор Whisper Aero и бывший инженер NASA Марк Мур рассказал, что благодаря большому количеству лопастей диск может вращаться «гораздо медленнее, чем любой пропеллер или турбовентилятор».

«Мы вращаемся так медленно, что центробежные силы на этом ободе не настолько значительны, чтобы он разорвался», - подчеркнул он.

В ходе акустических испытаний шестидюймовый вентилятор Whisper показал себя совершенно бесшумным на расстоянии в 61 метр при минимальном уровне фонового шума в 30 децибел, заявили в компании.

В Whisper утверждают, что двигатель в 100-500 раз тише канальных вентиляторов и в 100-1000 раз тише открытых винтов.

Также стартап работает над прототипом электрического самолёта с «бесшумными» двигателями. На форуме представили его макет. Ожидается, что дальность полета Whisper Jet на аккумуляторах будет достигать 322 километров на скорости до 463 километров в час. Теоретически он сможет перевозить пилота и девять пассажиров.