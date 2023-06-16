В Подмосковье совместно со Сбером будут развивать искусственный интеллект

"Московская область - один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в IT. В лице руководства области мы видим огромную заинтересованность в развитии искусственного интеллекта - универсального инструмента, который повышает комфорт, удобство и качество жизни граждан, а также эффективность различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Наше новое соглашение призвано максимально интегрировать ИИ в повседневную жизнь. Вместе мы будем работать над совершенствованием не только технологий как таковых, но и над их ускоренным внедрением в промышленную эксплуатацию", - привели в материале слова президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа.