Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю часть корпуса для смартфонов
Apple получила патент на заднюю крышку iPhone, которая не боится царапин. Так, благодаря специальной поверхности пользователи смогут обойтись без чехлов, передает Daily Mail.
Отмечается, что крышка будет изготовлена из прочного гибридного материала. Он поможет сохранить гаджеты невредимыми.
Задняя панель будет усеяна «износостойкими шариками», которые могли бы быть сделаны из «металла, стекла, керамики и других подходящих материалов».
За счет прочных микрогранул более уязвимые части смартфонов будут защищены. Кроме того, они станут элементом визуального оформления. Примечательно, что микрогранулы будут отражать свет и «мерцать, как драгоценные камни».
Ранее сообщалось, что в России начали принимать предварительные заказы на гарнитуру Apple Vision Pro, которая была представлена компанией из Купертино 5 июня.