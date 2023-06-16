Apple запатентовала устойчивую к царапинам заднюю часть корпуса для смартфонов

Apple получила патент на заднюю крышку iPhone, которая не боится царапин. Так, благодаря специальной поверхности пользователи смогут обойтись без чехлов, передает Daily Mail.

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Отмечается, что крышка будет изготовлена из прочного гибридного материала. Он поможет сохранить гаджеты невредимыми.

Задняя панель будет усеяна «износостойкими шариками», которые могли бы быть сделаны из «металла, стекла, керамики и других подходящих материалов».

За счет прочных микрогранул более уязвимые части смартфонов будут защищены. Кроме того, они станут элементом визуального оформления. Примечательно, что микрогранулы будут отражать свет и «мерцать, как драгоценные камни».