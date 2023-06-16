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Intel начнет поставки квантовых процессоров

Intel, известная своими процессорами, выходит на арену квантовых вычислений со своим новым чипом под названием Tunnel Falls. Несмотря на то, что это 12-кубитный чип, что ставит его позади конкурентов по количеству кубитов, подход Intel сосредоточен на использовании своего опыта в области кубитов на основе кремния.

Intel начнет поставки квантовых процессоров
© Ferra.ru

Кубиты в Tunnel Falls основаны на квантовых точках, крошечных структурах, используемых для улавливания отдельных электронов и манипулирования ими для хранения квантовой информации.

Intel планирует создать «сообщество», ориентированное на аппаратное обеспечение, наряду с разработчиками программного обеспечения, а такие университеты, как Мэриленд, Рочестер, Висконсин и Национальная лаборатория Сандии, скоро получат процессоры, который поможет исследователям в определении характеристик ошибок и оценке производительности.

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