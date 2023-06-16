Intel начнет поставки квантовых процессоров

Intel, известная своими процессорами, выходит на арену квантовых вычислений со своим новым чипом под названием Tunnel Falls. Несмотря на то, что это 12-кубитный чип, что ставит его позади конкурентов по количеству кубитов, подход Intel сосредоточен на использовании своего опыта в области кубитов на основе кремния.

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Кубиты в Tunnel Falls основаны на квантовых точках, крошечных структурах, используемых для улавливания отдельных электронов и манипулирования ими для хранения квантовой информации.