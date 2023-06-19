Как работают металлоискатели?

Энтузиасты, вооруженные металлоискателями, регулярно находят исторические объекты разной важности. Но как именно работают эти устройства? Журнал Popular Mechanics разобрался в вопросе.

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Каждый детектор оснащен передатчиком, который насыщает энергией поисковую катушку. Если на пути катушки оказывается тот или иной металлический объект, магнитное поле наэлектризованного элемента создает внутри металла вихревой ток. Катушка сконструирована таким образом, что основное передающее поле отменяется. Когда детектор проходит над металлическим объектом, магнитное поле деформируется — и создает перепад энергии в принимающей катушке.

Передатчик представляет собой простую схему, которая, как правило, создает гармонические колебания. Сигнал принимающей катушки проходит через предварительный усилитель, отсеивающий ненужные частоты, после чего конвертируется в постоянный ток и оцифровывается. Схема же подает звуковой сигнал пользователю; многие современные детекторы также оборудованы экранами, которые показывают различные параметры.

Металлоискатели способны различать типы металлов по форме и степени искажения магнитного поля, а также по потере энергии. Устройства бывают разными по размеру: маленькие подходят для поиска небольших объектов на малой глубине, тогда как большие могут обнаруживать металлы глубоко под землей. Наконец, они также различаются по типам катушек. Копланарные катушки лучше работают на почве с малым содержанием минералов, концентрические — наоборот. А металлоискатели импульсно-индукционного типа используются для поисков под водой.