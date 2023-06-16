На Земле началась магнитная буря непонятного происхождения

В российской Лаборатории солнечной астрономии рассказали, что в течение нескольких часов 16 июня на Земле регистрируется магнитная буря средней силы. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Астрономы отметили, что буря достигла уровня 6.3 по шкале Kp (шкала планетарного индекса активности, используется для оценки геомагнитных бурь на Земле) при максимальном значении 9.0. С точки зрения классификации геомагнитных бурь, она имеет два балла по пятибалльной шкале.

Ученые подчеркнули, что причины бури пока не понятны.

«Так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек, причиной точно не являются события на Солнце», - заявили астрономы.

По их версии, Земля могла попасть в поток более быстрого солнечного ветра. Воздействие солнечного ветра - периодическое и повторяется с шагом около 25-30 дней, поэтому поток может быть тем же, что вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля. Таким образом, эта буря стала мощнейшей со второй половины апреля.

В лаборатории считают, что усиление магнитной бури маловероятно, «так как даже событие такой силы стало определенной неожиданностью». Астрономы считают, что поле Земли полностью стабилизируется до конца пятницы, 16 июня.