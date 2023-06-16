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Google избавили от доменного бизнеса

Alphabet, материнская компания Google, объявила о сворачивании бизнеса Google Domains и продаже его активов компании Squarespace, популярной платформе для создания сайтов. По словам анонимного источника, знакомого с вопросом, стоимость приобретения составляет около 180 миллионов долларов.

Google избавили от доменного бизнеса
© Ferra.ru

Приобретаемые активы включают хостинг около 10 миллионов доменов и клиентскую базу, связанную с Google Domains.

В рамках сделки Squarespace обязалась сохранять цены на продление контрактов для существующих клиентов в течение как минимум 12 месяцев. Кроме того, Squarespace станет эксклюзивным поставщиком доменов для подписчиков Google Workspace.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале, при этом обе компании сосредоточатся на обеспечении плавного перехода для клиентов.

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