Google избавили от доменного бизнеса

Alphabet, материнская компания Google, объявила о сворачивании бизнеса Google Domains и продаже его активов компании Squarespace, популярной платформе для создания сайтов. По словам анонимного источника, знакомого с вопросом, стоимость приобретения составляет около 180 миллионов долларов.

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Приобретаемые активы включают хостинг около 10 миллионов доменов и клиентскую базу, связанную с Google Domains.

В рамках сделки Squarespace обязалась сохранять цены на продление контрактов для существующих клиентов в течение как минимум 12 месяцев. Кроме того, Squarespace станет эксклюзивным поставщиком доменов для подписчиков Google Workspace.