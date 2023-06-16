В Шестаково обнаружили фрагмент кости гигантского динозавра

Фрагмент крупной кости завропода - гигантского растительноядного динозавра - обнаружили ученые на участке Шестаково-3 одноименного местонахождения динозавров в Чебулинском округе Кузбасса.

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Как сообщает пресс-служба Кузбасского государственного краеведческого музея, который уже десять лет ведет раскопки в Шестаково, кость найдена в том же самом слое, где в 2018 году были впервые обнаружены остатки завропод. А именно - кости хвостового отдела позвоночника (пять позвонков и десять шевронов) неизвестного до сих пор представителя меловой фауны. Все фрагменты располагались достаточно близко друг к другу, что позволило предположить: они принадлежали одной особи.

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Поиски в этом месте продолжились в 2021-22 годах, но результатов не дали. И вот - новая сенсационная находка. Как показал первичный сравнительный анализ, вероятнее всего, обнаруженная крупная кость относится к поясу передних конечностей динозавра. Так что вновь появилась надежда, что на этом участке удастся обнаружить еще какие-либо фрагменты скелета доисторического животного.

Схема залегания костей позволяет предположить, что в какой-то момент они попали в водный поток и были транспортированы вдоль русла. Расстояние между находками 2018-го и 2023 годов - более семи метров. Вода могла перенести отдельные кости на десятки, а то и сотни метров, прежде чем они оказались под слоем сохранившего их на миллионы лет ила.

Обнаруженная кость пока остается на раскопе. На подготовку к извлечению ее из костеносного слоя потребуется несколько дней. Все это время ее будут окапывать и пропитывать скрепляющим раствором, чтобы предотвратить разрушение. Окаменелость извлекут "монолитом" - не отделяя от вмещающей породы. Окончательное препарирование и дальнейшее изучение продолжат в лаборатории.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса, экс-директор областного краеведческого музея Ольга Феофанова напомнила, что Шестаковский палеонтологический комплекс - самое крупное местонахождение динозавров в России, не имеющее аналогов по биоразнообразию и доступности для исследований. На данный момент в фондах музея хранится более четырех тысяч предметов палеонтологической коллекции. А в этом году на Шестаково-3 впервые пробурили скважины для получения еще более расширенных научных данных об эпохе раннего мела.