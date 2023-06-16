В Великобритании найден новый «бронированный» динозавр

Обнаруженный на английском острове Уайт новый вид «бронированного» динозавра был назван Vectipelta barretti - в честь профессора Пола Барретта. Об этом говорится в сообщении на сайте The Natural History Museum.

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Окаменелые останки динозавра, который теперь носит название Vectipelta barretti, говорят о большом разнообразии животных, которые жили на территории современной Великобритании около 140 миллионов лет назад, отмечается в сообщении.

«Образец был раскопан в начале 90-х годов и в конечном итоге был передан Музею острова динозавров, где мы и начали над ним работать», - пояснил научный сотрудник музея, руководивший исследованием, Стью Понд.

При этом ученые отметили, что новый вид оказался тесно связан не с другими бронированными динозаврами в Великобритании, а с анкилозаврами, обнаруженными в Китае. Это может указывать на то, что в раннем меловом периоде животные перемещались между Европой и Азией.

Динозавр Vectipelta barretti - травоядный с короткими ногами и широким плоским телом. Родственные таким животным, как стегозавры, представители этого вида были покрыты большими костяными панцирями и шипами, которые, вероятно, помогали им защищаться от голодных хищников.

Профессор Пол Барретт отметил, что он «польщен и абсолютно восхищен» тем, что динозавр был назван в его честь, и пошутил, что любое физическое сходство «чисто случайное».