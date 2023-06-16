В Великобритании найден новый «бронированный» динозавр
Обнаруженный на английском острове Уайт новый вид «бронированного» динозавра был назван Vectipelta barretti - в честь профессора Пола Барретта. Об этом говорится в сообщении на сайте The Natural History Museum.
Окаменелые останки динозавра, который теперь носит название Vectipelta barretti, говорят о большом разнообразии животных, которые жили на территории современной Великобритании около 140 миллионов лет назад, отмечается в сообщении.
«Образец был раскопан в начале 90-х годов и в конечном итоге был передан Музею острова динозавров, где мы и начали над ним работать», - пояснил научный сотрудник музея, руководивший исследованием, Стью Понд.
При этом ученые отметили, что новый вид оказался тесно связан не с другими бронированными динозаврами в Великобритании, а с анкилозаврами, обнаруженными в Китае. Это может указывать на то, что в раннем меловом периоде животные перемещались между Европой и Азией.
Динозавр Vectipelta barretti - травоядный с короткими ногами и широким плоским телом. Родственные таким животным, как стегозавры, представители этого вида были покрыты большими костяными панцирями и шипами, которые, вероятно, помогали им защищаться от голодных хищников.
Профессор Пол Барретт отметил, что он «польщен и абсолютно восхищен» тем, что динозавр был назван в его честь, и пошутил, что любое физическое сходство «чисто случайное».
Ранее ученые смогли занять нового желеобразного оранжевого хищника на глубине более 1400 метров в Национальном морском заповеднике в практически неисследованной части Тихого океана. При этом попавшая в объектив камеры медуза, имеющая всего три щупальца, является «чрезвычайно редкой». Ее ближайший родственник был первый и единственный раз замечен почти десять лет назад кораблем Okeanos Explorer, принадлежащим NOAA, в том же регионе. Ученые считают, что окраска нового хищника свидетельствует о том, что он сам может служить пищей, и вынужден защищаться. Хотя до этого считалось, что медуз никто не ест.