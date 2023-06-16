$83.96-0.3690.97-0.10

Новые российские космонавты могут быть назначены в экипажи уже в 2026 году

Новые российские космонавты-испытатели могут быть включены в состав экипажей начиная с 2026 года. Об этом в пятницу сообщил командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Новые российские космонавты могут быть назначены в экипажи уже в 2026 году
© РИА Новости

"У них есть все шансы свой первый космический полет совершить на МКС: либо на корабле "Союз", либо на корабле [компании] SpaceX. <…> Не хочу загадывать, но, наверное, с 2026 года услышите их имена в составах экипажей", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к заседанию Межведомственной комиссии о присвоении квалификации космонавтов-испытателей претендентам.

Кононенко выразил надежду, что космонавты совершат свои первые полеты на Международную космическую станцию, а на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОСС) отправятся уже опытными космонавтами.

"А дальше поэтапно Луна и Марс", - отметил он.

В пятницу Межведомственная комиссия присвоила статус космонавтов-испытателей трем из четырех кандидатов. Удостоверения космонавта-испытателя получили Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители