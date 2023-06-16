Новые российские космонавты могут быть назначены в экипажи уже в 2026 году

"У них есть все шансы свой первый космический полет совершить на МКС: либо на корабле "Союз", либо на корабле [компании] SpaceX. <…> Не хочу загадывать, но, наверное, с 2026 года услышите их имена в составах экипажей", - сказал он на пресс-конференции, приуроченной к заседанию Межведомственной комиссии о присвоении квалификации космонавтов-испытателей претендентам.