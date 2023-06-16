Apple разработала гибкий экран часов, который обхватывает запястье

Стремление компании Apple к инновациям хорошо известно, и последний патент компании раскрывает интригующую концепцию, которая отлично подойдет Apple Watch. В недавно полученном патенте представлен экран для носимых устройств, который легко оборачивается вокруг запястья пользователя.

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В патенте под названием «Display Module And System Applications» предлагается встроить гибкую панель дисплея в сам ремешок часов. Эта конструкция позволит увеличить площадь дисплея за пределы традиционного циферблата часов, что даст возможность изменить пользовательский интерфейс и расширить функциональность.

Patently Apple

Patently Apple

Patently Apple

Технология гибкого дисплея может быть применена и за пределами Apple Watch, поскольку в патенте упоминаются и другие потенциальные применения, такие как носимые, сворачиваемые и складные дисплеи, например для телевизоров.