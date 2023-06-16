$83.96-0.3690.97-0.10

В Сеть слили новые подробности флагмана Realme GT Neo 5 Pro

Realme, популярный бренд смартфонов, готовится к запуску своего долгожданного флагманского устройства Realme GT Neo 5 Pro в ближайшие месяцы. По данным надежного источника Digital Chat Station, модель Pro появится на рынке в июле или августе.

В Сеть слили новые подробности флагмана Realme GT Neo 5 Pro
© Ferra.ru

По слухам, устройство будет оснащено 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K. Он сможет похвастаться задним модулем с 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS). Что касается фронтальной камеры, то она будет оснащена 16-мегапиксельным сенсором.

Realme GT Neo 5 Pro будет работать на современном чипсете Snapdragon 8 Gen 2, он станет первым смартфоном Realme с этим мощным процессором. Ожидается, что устройство предложит 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5 200 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт.

В любом случае, ждать осталось недолго.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители