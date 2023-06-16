В Сеть слили новые подробности флагмана Realme GT Neo 5 Pro

Realme, популярный бренд смартфонов, готовится к запуску своего долгожданного флагманского устройства Realme GT Neo 5 Pro в ближайшие месяцы. По данным надежного источника Digital Chat Station, модель Pro появится на рынке в июле или августе.

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По слухам, устройство будет оснащено 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1,5K. Он сможет похвастаться задним модулем с 50-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS). Что касается фронтальной камеры, то она будет оснащена 16-мегапиксельным сенсором.

Realme GT Neo 5 Pro будет работать на современном чипсете Snapdragon 8 Gen 2, он станет первым смартфоном Realme с этим мощным процессором. Ожидается, что устройство предложит 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5 200 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт.