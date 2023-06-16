СМИ: WhatsApp разрешит переключаться между учетными записями
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) разрабатывает функцию мультиаккаунтов, которая даст возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом в четверг сообщил портал WABetaInfo.
"WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства", - говорится в сообщении.
Функция была замечена в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android. Как сообщает портал, в приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа.
Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.