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СМИ: WhatsApp разрешит переключаться между учетными записями

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) разрабатывает функцию мультиаккаунтов, которая даст возможность использовать несколько учетных записей на одном устройстве. Об этом в четверг сообщил портал WABetaInfo.

WhatsApp разрешит переключаться между учетными записями
© globallookpress.com

"WhatsApp в настоящее время разрабатывает функцию, которая позволит получить доступ к нескольким учетным записям WhatsApp с одного устройства", - говорится в сообщении.

Функция была замечена в обновлении приложения WhatsApp Business beta для платформы Android. Как сообщает портал, в приложении появится меню, которое позволит пользователям выбирать аккаунт для входа.

Функция мультиаккаунтов станет доступна для бета-тестеров приложения в следующем обновлении.

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