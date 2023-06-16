В РФ запустили систему мониторинга дипфейков

"Технологические угрозы требуют новых цифровых решений по защите информационного суверенитета. Одним из них стало ПО "Зефир". <...> "Зефир" - это информационная система мониторинга аудиовизуальных материалов на основе транскрибации в режиме реального времени, позволяющая моментально выявлять дипфейки благодаря алгоритмической оценке и анализу с помощью искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Как отметили в АНО "Диалог регионы", борьба за суверенитет в инфополе требует тщательного подхода к выявлению и противодействию фейковой информации, ставшей полноценным оружием современной гибридной войны. По данным организации, только за период с января по май этого года в российском сегменте интернета было обнаружено 1,6 тыс. уникальных фейков и еще 5 млн их копий - это на 10% и 42% больше, чем за аналогичный период 2022 года.