Орбиту МКС готовят к осенней пересменке экипажей "Союзов"

Сегодня орбита Международной космической станции скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-24" и приземления "Союза МС-23".

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Все сделали двигателями космического грузовика "Прогресс МС-22", пристыкованного к российскому служебному модулю "Звезда". Они были включены в 09:27 по московскому времени и проработали 770,2 секунды, выдав импульс величиной 1,2 м/с.

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Средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 км и составила 416,4 км.

Напомним, во времена полетов американских "челноков" высота МКС держалась на 350 км. Почему? Просто выше шаттлы, которые доставляли новые модули и конструкции для строительства станции, подняться не могли. Наши "Союзы" и "Прогрессы" были сертифицированы для полетов на высоту 460 км. Поэтому когда "челноки" перестали летать, высоту орбиты увеличили в среднем до 400 км. Но, по словам конструкторов, сегодня для решения заданных научных задач и проводимых на борту МКС исследований, высоты до 420 км вполне достаточно.

Как говорят специалисты, строгой высоты орбиты быть не может. "Космический дом" плавно опускается, что зависит от различных факторов. Например, от солнечной активности. Не раз приходилось менять его траекторию и из-за космического мусора. А потому, чтобы создать баллистические условия для стыковки прилетающих грузовых и пилотируемых кораблей, МКС приходится постоянно "подталкивать" вверх. Иногда на какие-то сотни метров, а иногда очень даже прилично. Как сегодня.

В "Роскосмосе" сообщили, что за все время полета МКС проведены 340 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 188 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".