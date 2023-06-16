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Для спасения туристов в ГЛОНАСС создадут спутниковый трекер

В АО «ГЛОНАСС» планируют разработать спутниковый трекер с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», который будет полезен туристам, охотникам и рыбакам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу правления организации Алексея Райкевича.

Для спасения туристов в ГЛОНАСС создадут спутниковый трекер
© Unsplash

Система «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает экстренное реагирование при авариях на базе ГЛОНАСС. Систему разработали, чтобы значительно сократить время оповещения экстренных служб о ДТП и сократить смертность на дорогах.

Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Райкевич рассказал, что запрос на ГЛОНАСС для туристов существует.

«Двигаемся в этом направлении, но сначала надо сделать доступный спутниковый трекер», - подчеркнул он.

По словам Райкевича, он будет особенно актуален для районов Крайнего Севера, Якутии, где «огромные территории и далеко не везде есть возможность вызвать помощь».

Глава правления компании добавил, что трекер должен быть компактным и недорогим, чтобы обеспечить массовый спрос.

Райкевич рассказал, что сейчас «ЭРА-ГЛОНАСС» объединяет зоны покрытия «большой четверки» мобильных операторов и обеспечивает максимально доступную связь по всей России. Благодаря этому трекер сможет подключаться к самому сильному сигналу. Также его могут снабдить кнопкой SOS для вызова спасателей.

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