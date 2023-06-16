В РФ зафиксировали первые случаи отказа в передаче персональных данных за рубеж

РБК: Роскомнадзор вынес первые запреты на передачу персональных данных россиян за рубеж
Роскомнадзор (РКН) вынес первые запреты компаниям в России на трансграничную передачу персональных данных. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на два источника на рынке и представителя Роскомнадзора.
Как напоминает издание, новый порядок передачи персональных данных за рубеж начал действовать с 1 марта. С этого момента компании для передачи таких данных в любую другую страну должны уведомлять Роскомнадзор. Исключения составляют подписавшие Конвенцию Совета Европы страны и включенные в перечень контрольного органа. Данные могут быть переданы, если в течение десяти дней после получения уведомления РКН не вынесет решение о запрете.
По словам представителя РКН, всего с марта поступило 589 таких уведомлений от российских операторов персональных данных, в семи случаях передача была запрещена или ограничена. Речь идет о финансовых и логистических компаниях, уточнил он.
Он также пояснил, что такие решения были вынесены из-за несоответствия цели трансграничной передачи персональных данных тем целям, которые указывались при их сборе, а также их объему и содержанию. В частности, компании планировали передавать за рубеж личные данные соискателей и потенциальных клиентов для проверки их платежеспособности, добавил представитель ведомства.
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