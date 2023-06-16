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Представление о зарождении жизни на Земле опровергли

Ученые из Рочестерского университета поставили под сомнение давнее мнение о том, что тектоника плит - движение литосферных плит Земли - необходима для существования жизни на нашей планете.

Ученые опровергли представление о зарождении жизни на Земле
© Ferra.ru

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, геологи изучили намагниченность древних цирконов, чтобы исследовать тектонику плит 3,9 миллиарда лет назад, когда жизнь уже была. Они обнаружили, что сила магнитного поля оставалась неизменной между 3,9 и 3,4 миллиардами лет назад. Это говорит об отсутствии тектоники плит в этот период.

Полученные результаты подтверждают гипотезу «застойной крышки», согласно которой тепло из недр Земли высвобождается через трещины в коре, что может привести к образованию протоконтинентов и созданию условий, пригодных для жизни.

Это исследование опровергает мнение о том, что тектоника плит является необходимым условием для возникновения жизни на Земле.

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