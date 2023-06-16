Сверхсекретная британская подлодка обнаружена на дне Эгейского моря

В Греции команда подводных исследователей во главе с Костасом Токтаридесом после 20 лет поисков обнаружила на дне Эгейского моря сверхсекретную британскую подводную лодку, затонувшую в 1942 году.

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Как сообщает Live Science, поисковая группа обнаружила подводную лодку HMS Triumph. Обломки этого британского корабля времен Второй мировой войны были найдены у берегов Греции, где он затонул в 1942 году. Обломки лежат в Эгейском море на глубине около 203 метров.

По словам Токтаридеса, закрытые люки и убранный перископ указывают на то, что субмарина погружалась под воду, когда ее настигла гибель: лодка затонула во время выполнения секретной миссии в январе 1942 года. По словам одного из членов поисковой группы Рены Гиатропуло, носовая часть была сильно повреждена взрывом. Однако пока исследователям не удалось установить причину взрыва. Он мог быть внешним, например, от глубинной бомбы или морской мины, или внутренним, причиной которого могла стать детонация собственного боекомплекта.