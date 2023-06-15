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CNN: ряд американских федеральных ведомств подверглись кибератакам

Несколько американских федеральных ведомств подверглись хакерским атакам, Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) пытается минимизировать последствия киберугроз.

Американские федеральные ведомства подверглись атакам хакеров
© RT на русском

«Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы понять последствия и обеспечить своевременное их исправление», — приводит CNN заявление замглавы CISA Эрика Голдстайна.

Он уточнил, что ведомство помогает нескольким министерствам, приложения MOVEit которых были подвержены кибератакам.

В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

В ФСБ России заявили, что США в попытках скрыть причастность к кибератакам на Россию стремятся представить их автором группировку IT Army of Ukraine.

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