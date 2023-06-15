Учёный предложил сдвинуть Землю с орбиты с помощью астероидов

Профессор астрофизики Манчестерского университета в Великобритании Альберт Зейлстра предложил сместить Землю с орбиты для защиты от Солнца. Существует теория, что через миллиард лет Солнце станет настолько активным, что уничтожит на планете всё живое.

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Чтобы избежать этого, Зейлстра предложил использовать астероиды для смещения Земли с орбиты. По его словам, сохранить жизнь на Земле в будущем удастся благодаря смещению Земли на 5 млн км дальше от Солнца.

Астероиды, которые нужны для решения озвученной учёным задачи, — астероиды из пояса между Марсом и Юпитером. Сначала астероиды будут запущены в сторону Солнца, а затем небесные тела полетят к Земле для ускорения. Причём совершить подобный манёвр придётся не меньше миллиона раз.