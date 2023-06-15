Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон Redmi 12
На презентации в Таиланде компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон Redmi 12. Об этом сообщает GizmoChina.
По имеющимся данным, новый смартфон получит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. Помимо этого, Redmi 12 обладает восьмиядерным процессором Helio G88 с частотой ядер до 2 ГГц. и от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон также получит три основных камеры с разрешением в 50, 8 и 2 МП, а также фронтальную камеру с разрешением в 8 МП.
Redmi 12 будет выпускаться в трёх вариантах, которые отличаются размером оперативной и внутренней памяти. На текущий момент известна цена конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти – она составит примерно 12,8 тысяч рублей.
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