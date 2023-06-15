Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон

По имеющимся данным, новый смартфон получит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. Помимо этого, Redmi 12 обладает восьмиядерным процессором Helio G88 с частотой ядер до 2 ГГц. и от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон также получит три основных камеры с разрешением в 50, 8 и 2 МП, а также фронтальную камеру с разрешением в 8 МП.