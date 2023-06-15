$83.96-0.3690.97-0.10

Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон Redmi 12

На презентации в Таиланде компания Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон Redmi 12. Об этом сообщает GizmoChina.

Xiaomi анонсировала новый бюджетный смартфон
© Redmi

По имеющимся данным, новый смартфон получит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. Помимо этого, Redmi 12 обладает восьмиядерным процессором Helio G88 с частотой ядер до 2 ГГц. и от 4 до 8 ГБ оперативной памяти. Смартфон также получит три основных камеры с разрешением в 50, 8 и 2 МП, а также фронтальную камеру с разрешением в 8 МП.

Redmi 12 будет выпускаться в трёх вариантах, которые отличаются размером оперативной и внутренней памяти. На текущий момент известна цена конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти – она составит примерно 12,8 тысяч рублей.

Ранее в России стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители