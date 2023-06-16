Бюджетный игровой смартфон Nubia Neo готов к выпуску

Nubia, бренд, поддерживаемый компанией ZTE, готовит к выпуску свой новейший игровой смартфон Nubia Neo. «Уникальность» предстоящего устройства заключается в том, что оно не будет работать на базе популярных чипмейкеров Qualcomm или MediaTek. Вместо этого Nubia выбрала для работы SoC от Unisoc, из-за чего устройство станет дешевле аналогов.

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Игровой смартфон Nubia Neo, который будет доступен для предзаказа в Китае с 20 июня, будет оснащен процессором Unisoc T820. Этот чипсет может похвастаться сочетанием ядер ARM Cortex-A76 и Cortex-A55, а также GPU Mali-G57 MC4 для обработки графики.