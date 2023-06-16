Бюджетный игровой смартфон Nubia Neo готов к выпуску

Nubia, бренд, поддерживаемый компанией ZTE, готовит к выпуску свой новейший игровой смартфон Nubia Neo. «Уникальность» предстоящего устройства заключается в том, что оно не будет работать на базе популярных чипмейкеров Qualcomm или MediaTek. Вместо этого Nubia выбрала для работы SoC от Unisoc, из-за чего устройство станет дешевле аналогов.
Игровой смартфон Nubia Neo, который будет доступен для предзаказа в Китае с 20 июня, будет оснащен процессором Unisoc T820. Этот чипсет может похвастаться сочетанием ядер ARM Cortex-A76 и Cortex-A55, а также GPU Mali-G57 MC4 для обработки графики.
Хотя технические характеристики и не смогут соперничать с флагманской линейкой RedMagic от той же Nubia. Ожидается, что игровой смартфон Nubia Neo будет более бюджетным вариантом. Хотя подробностей о его глобальном запуске пока мало, предполагается, что телефон будет доступен и за пределами Китая.