$83.96-0.3690.97-0.10

Бюджетный игровой смартфон Nubia Neo готов к выпуску

Nubia, бренд, поддерживаемый компанией ZTE, готовит к выпуску свой новейший игровой смартфон Nubia Neo. «Уникальность» предстоящего устройства заключается в том, что оно не будет работать на базе популярных чипмейкеров Qualcomm или MediaTek. Вместо этого Nubia выбрала для работы SoC от Unisoc, из-за чего устройство станет дешевле аналогов.

Бюджетный игровой смартфон Nubia Neo готов к выпуску
© Ferra.ru

Игровой смартфон Nubia Neo, который будет доступен для предзаказа в Китае с 20 июня, будет оснащен процессором Unisoc T820. Этот чипсет может похвастаться сочетанием ядер ARM Cortex-A76 и Cortex-A55, а также GPU Mali-G57 MC4 для обработки графики.

Хотя технические характеристики и не смогут соперничать с флагманской линейкой RedMagic от той же Nubia. Ожидается, что игровой смартфон Nubia Neo будет более бюджетным вариантом. Хотя подробностей о его глобальном запуске пока мало, предполагается, что телефон будет доступен и за пределами Китая.

Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители