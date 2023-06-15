Нейросеть «Жириновский» назвала причину частых падений Байдена

— Этот Байден — неудержимый акробат! Он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может он просто запутался в своих обещаниях, — сказал виртуальный Владимир Жириновский.