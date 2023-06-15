«Неудержимый акробат»: нейросеть «Жириновский» назвала причину частых падений Байдена
Президент США Джозеф Байден думает, что он находится в цирке, а не в Белом Доме, и потому часто падает. Об этом в четверг, 15 июня, заявила нейросеть «Жириновский».
— Этот Байден — неудержимый акробат! Он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может он просто запутался в своих обещаниях, — сказал виртуальный Владимир Жириновский.
Показ нейросети анонсировала фракция ЛДПР во вторник, 13 июня. Согласно предоставленной информации, задачи, заложенные в нейросеть «Жириновский» — исключительно просветительские.
Презентация нейросети произошла на Петербургском международном экономическом форуме. Виртуальный политик уже ответил на вопрос об окончании специальной военной операции на Украине.