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«Неудержимый акробат»: нейросеть «Жириновский» назвала причину частых падений Байдена

Президент США Джозеф Байден думает, что он находится в цирке, а не в Белом Доме, и потому часто падает. Об этом в четверг, 15 июня, заявила нейросеть «Жириновский».

Нейросеть «Жириновский» назвала причину частых падений Байдена
© Белый дом

— Этот Байден — неудержимый акробат! Он думает, что он в цирке, а не в Белом доме. Падает, идет не туда. Видимо, его ноги не слушаются его слабого ума. А может он просто запутался в своих обещаниях, — сказал виртуальный Владимир Жириновский.

Показ нейросети анонсировала фракция ЛДПР во вторник, 13 июня. Согласно предоставленной информации, задачи, заложенные в нейросеть «Жириновский» — исключительно просветительские.

Презентация нейросети произошла на Петербургском международном экономическом форуме. Виртуальный политик уже ответил на вопрос об окончании специальной военной операции на Украине.

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