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Названо лучшее время для продажи iPhone

Сервис по покупке и продаже подержанных смартфонов SellCell опубликовал актуальные данные о ценах iPhone. Об этом сообщается на сайте компании.

Названо лучшее время для продажи iPhone
© Unsplash

Аналитики фирмы заметили, что выпущенные в 2017 году смартфоны Apple резко подешевели после анонса iOS 17. По словам специалистов, это связано с новостями о том, что iPhone 8, 8 Plus и X не получат обновления операционной системы.

В связи с этим авторы дали совет владельцам аппаратов как можно быстрее продать эти гаджеты, успев до сентября, так как в начале осени состоится публичный релиз iOS 17. Специалисты SellCell назвали лето лучшим временем для перепродажи смартфонов, приведя в пример статистику 2022 года.

Как говорится в материале, в июне 2022 года стало известно, что iPhone 6s и iPhone 7 не получат обновления до iOS 16. К середине июня стоимость аппаратов на вторичном рынке снизилась на 8 процентов, к концу месяца этот показатель достиг 30 процентов. К концу лета устройства обесценились уже до 43 процентов.

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Ранее стало известно, что компактный смартфон iPhone 12 mini подешевел до рекордной отметки на российском рынке. Если на старте продаж аппарат оценивали в 70 тысяч рублей, то в начале лета он оказался доступен за 42 тысячи рублей.

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